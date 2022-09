Portugal apurado para meias-finais do Europeu de sub-19 de futsal

A seleção portuguesa sub-19 de futsal venceu esta quarta-feira a Itália por 6-1, no terceiro e último jogo do grupo B do campeonato da Europa da categoria, a decorrer em Espanha, e avançou para as meias-finais do torneio.

Ao intervalo, a equipa lusa já vencia por 4-0, no que foi um triunfo fácil para Portugal, após um autogolo no primeiro minuto, por Lucas, seguido de um 'bis' de Furtado (quatro e 23 minutos), e de golos de Kutchy (12), Tomás Colaço (17) e Pedro Santos (30). Lucas, aos 29, marcou na baliza certa o único tento dos transalpinos.

Este resultado permite à formação orientada por José Luís Mendes somar o pleno de nove pontos, na 'poule' B, e seguir em frente no primeiro posto, à frente da Polónia, que somou seis e também está nas 'meias'.

Na próxima fase, Portugal defrontará a anfitriã Espanha ou a Ucrânia, que se defrontam ainda hoje, num encontro agendado para quinta-feira.