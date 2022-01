Portugal está fora do Campeonato da Europa depois de ter perdido (31-32) esta terça-feira com os Países Baixos. Após duas derrotas a abrir a fase de grupos, a Seleção entrou a depender apenas de si para seguir em frente, beneficiada pela vitória horas antes da Islândia diante da Hungria. Sabendo que só a vitória por uma diferença mínima de dois golos interessava, a seleção orientada por Paulo Pereira pagou a caro uma 1ª parte desinspirada, algo errática no ataque. O adversário vencia por 17-13 ao intervalo.





Na 2ª parte, Portugal subiu de nível, o guarda-redes Capdeville deu uma ajuda na baliza e a três minutos do fim havia um empate a 30. Gilberto Duarte fez o 31-30 a favor de Portugal, mas imediatamente a seguir foi excluído por retardar a reposição de jogo. No último minuto, os Países Baixos empataram e Branquinho rematou ao poste, arrumando as esperanças lusitanas. Sob a buzina, ficou confirmada a terceira e mais amarga derrota de Portugal.