O tenista espanhol Rafael Nadal (agora número 672 do ranking mundial) regressou em grande estilo aos courts, quase um ano depois, ao vencer o austríaco Dominic Thiem (98.º) com parciais de 7-6 e 6-1, no ATP 250 de Brisbane.









O antigo número um mundial e detentor de 22 títulos de Grand Slam esteve afastado do desporto durante 349 dias devido a uma grave lesão na perna esquerda.

Nadal, que pode estar a entrar na última temporada da carreira, enfrenta o australiano Jason Kubler (102.º) na segunda ronda do torneio de Brisbane.