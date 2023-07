Surfista Mikala Jones morre após barbatana da própria prancha provocar corte profundo na coxa

Mikala Jones, um surfista havaiano de 44 anos, morreu após um acidente de surf na Indonésia. Jones tinha saído para o mar no domingo de manhã, durante uma viagem às Ilhas Mentawai, ao largo da costa ocidental de Sumatra, quando a barbatana da prancha de surf lhe cortou a artéria femoral, disse o pai à AP."Ele era um artista humilde. As suas fotografias eram incríveis", disse o pai numa entrevista telefónica, esta segunda-feira.Nascido em Kailua, no Havai, Jones começou a surfar com cerca de sete ou oito anos e começou a competir no grupo etário "menehune", com menos de 12 anos, alguns anos mais tarde. Ganhou dois campeonatos nacionais como amador. Mais tarde, arranjou patrocinadores e viajou para surfar no Taiti, Fiji, África do Sul e Ilhas Galápagos.Jones deixa a mulher, Emma Brereton, e duas filhas, Bella e Violet.