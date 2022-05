Tenista Nuno Borges segue para a segunda ronda em Praga após êxito no Estoril Open

O tenista português Nuno Borges, segundo cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Praga 2, ao vencer em dois 'sets' o italiano Riccardo Bonadio, na estreia na prova checa do circuito Challenger.

Nuno Borges, 132.º classificado do ranking mundial, impôs-se com relativa facilidade a Bonadio, que ocupa a 238.ª posição na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-2 e 6-4, após uma hora e 19 minutos de confronto no 'court' em terra batida, sem ceder um único jogo de serviço.

O tenista português, que tinha vencido o encontro anterior com o transalpino, em dezembro de 2021, na Maia, também em dois 'sets', continua na senda dos êxitos, depois de no domingo se ter sagrado campeão de pares do Estoril Open, ao lado de Francisco Cabral, a primeira dupla lusa a conquistar o título.

Nuno Borges, de 25 anos, impôs-se de forma categórica no primeiro parcial, no qual quebrou duas vezes o serviço de Bonadio, e, no segundo 'set', necessitou de apenas uma, na última vez que o adversário serviu (5-4), para depois fechar o encontro.

O número dois português, que tem dois títulos no circuito Challenger, em Antalya, na Turquia, em 2021, e Barletta, em Itália, já este ano, vai defrontar na segunda ronda, equivalente aos oitavos de final, o búlgaro Dimitar Kuzmanov, 206.º do ranking mundial, que venceu o ucraniano Illya Marchenko por 6-1 e 6-3.