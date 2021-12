No final de 2021, pouco mais de quatro meses depois da saída apressada das tropas norte-americanas do Afeganistão, estimava-se que um milhão de crianças pudesse morrer devido à fome que atinge violentamente o país. O número revelado por organizações não governamentais no terreno será superior ao total de mortos civis vítimas da guerra iniciada há 20 anos, altura em que os EUA invadiram o inóspito território afegão com juras de vingança pelos atentados de 11 de setembro de 2001.