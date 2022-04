"Ele ia até às filas das raparigas, sentava-se e abria as pernas em cima da mesa e ficava a dar a aula toda lá, com um olhar nojento e sedento", denunciou uma aluna do Campus de Azurém da Universidade do Minho sobre um professor que teve na licenciatura. Outra estudante escreveu: "Numa aula de Engenharia Mecânica, onde eu era a única rapariga, um professor bastante conhecido na comunidade (.









Ver comentários