Ricardo Oliveira, empresário conhecido como o milionário do BPN que teve uma valiosa coleção de carros clássicos, morreu em junho deste ano. E, segundo apurou o CM, terá deixado uma dívida ao Estado de cerca de cinco milhões de euros. A dívida diz respeito a uma indemnização reclamada pela Parvalorem, entidade pública que ficou com os ativos tóxicos do BPN, por prejuízos herdados do BPN relativos a negócios que o empresário teve com o banco, na década de 2000.









