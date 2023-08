Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa, em média, 4,4 milhões de euros. A informação é divulgada pelo ‘Idealista’, que revela as dez ruas mais caras do País, sendo que no topo da lista está a Rua Garrett, no Chiado.



Seguem-se a Rua Melo e Sousa, em Cascais e Estoril, e a Rua das Palmeiras, na Quinta da Marinha, também em Cascais.









