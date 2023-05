ASAE instaura 16 processos por incumprimento do IVA Zero no preço dos bens alimentares

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 16 processos por incumprimento do IVA Zero no preço de bens alimentares, na sequência de uma operação de fiscalização realizada de norte a sul do País, esta quinta-feira. A informação foi avançada em comunicado esta manhã.

Há ainda registo de seis processos-crime por especulação de preços, "designadamente no que se refere a variações de preço afixado face ao preço disponibilizado ao consumidor, com variações a atingirem os 58%", pode ler-se.



Foram detetadas outras seis infrações relativas à falta de afixação de preços, a falta de controlo metrológico e o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene. A maioria dos ilícitos foram praticados em supermercados, minimercados e hipermercados.





A operação envolveu 94 inspetores e 47 brigadas, tendo sido fiscalizados 160 operadores económicos.Em atualização