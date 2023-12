Banco de Portugal desmente SIBS e garante que não impôs novas regras dos pagamentos

para continuar a realizar pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e carregamentos de telemóveis, nos

dos prestadores de serviços de pagamento, a partir de 1 de janeiro de 2024"

exclusiva responsabilidade" da





SIBS FPS.

O Banco de Portugal esclareceu, esta sexta-feira, que não impôs que os clientes sejam obrigados a ter um cartão bancário para fazer pagamentos de serviços nos canais digitais dos bancos a partir de 1 de janeiro de 2024, segundo as comunicações que os bancos estão a enviar aos seus clientes. A autoridade diz que a exigência de "detenção de um cartãohomebankingsé da ""A referida Determinação Específica não foi prescritiva quanto à forma como a SIBS FPS deveria conformar as operações de pagamento disponibilizadas na rede Multibanco com a legislação aplicável, deixando ao critério daquela entidade a melhor forma de o fazer. Acresce que, de entre os requisitos cujo incumprimento importava corrigir, não se incluía a obrigatoriedade de detenção de um cartão na realização de operações de pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e carregamentos de telemóveis nohomebankingdas instituições", esclarece o Banco de Portugal em comunicado.