António Costa assina em Bruxelas o Mecanismo de Recuperação e Resiliência

O primeiro-ministro, António Costa, em representação do Conselho da União Europeia, assinou esta sexta-feira de manhã, em Bruxelas, o regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, aprovado esta semana pelo Parlamento Europeu.O regulamento lança assim aquele que é o pilar do pacote de recuperação da União Europeia face à crise da covid-19.Em declarações aos jornalistas, António Costa referiu que instrumentos como a bazuca europeia pretendem "responder à ansiedade daqueles que temem perder o emprego", neste que é "o maior desafio e maior crise económica que a Europa enfrentou desde o final da 2ª Guerra Mundial".