Camionistas pedem gasóleo mais barato

Associação exige reduções entre cinco a seis cêntimos por litro para pesados e ligeiros.

Por Salomé Pinto e Raquel Oliveira | 01:30

Os camionistas exigiram esta segunda-feira ao Governo uma "redução de cinco a seis cêntimos por litro em combustível para todos os veículos, tanto ligeiros como pesados". A proposta foi apresentada pela Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP), depois de mais uma reunião negocial com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.



O presidente da ANTP, Márcio Lopes, admitiu ao CM que "a medida é radical" e que "vai mais longe do que o que tem estado em cima da mesa", mas defende que "só assim é possível encontrar algum equilíbrio entre pesados e ligeiros, sem qualquer tipo de descriminação".



O caderno reivindicativo prevê ainda a regulamentação do setor, a criação de uma secretaria de Estado dedicada exclusivamente aos transportes, a obrigatoriedade de pagamento no período máximo de 30 dias e a criação de um mecanismo para que a inflação também seja refletida no setor dos transportes.



Para além disso, Márcio Lopes exige ao Executivo de António Costa descontos nas portagens e melhores condições de trabalho para os motoristas, "para evitar que realizem tarefas que não são da sua competência como fazer cargas e descargas", sublinha.



Apesar da fraca paralisação do dia 28 de maio, a associação não descarta novas formas de luta. "O Governo tem até dia 15 de junho para fazer a sua parte, depois vamos ver", avisou Márcio Lopes.



O braço de ferro entre camionistas e Governo mantém-se, apesar do pequeno alívio de ontem com a baixa do preço dos combustíveis: caiu um cêntimo, depois de dez semanas consecutivas a subir.



Redução de 30% nas antigas SCUT

Os camiões poderão vir a ter uma redução de 30% nas portagens das antigas SCUT do Interior (A22, A23, A24, A25 e A4) e do Algarve. A notícia foi avançada ontem pelo ‘Jornal de Notícias’ e está a ser negociada no âmbito de medidas de estímulo às zonas do Interior do País, nomeadamente para as empresas.



Linha de crédito para as empresas

As negociações com as associações dos transportadores estão a ser lideradas pelo secretário de Estado das Infraestruturas. Guilherme W. d’Oliveira Martins admite a criação de uma linha de crédito para os transportadores e a subida do limiar do gasóleo profissional de 30 mil para 35 mil litros/ano por viatura.



Barragens canceladas fazem falta ao Interior

As barragens do Alvito e de Girabolhos, cuja construção foi cancelada em 2016, eram fundamentais para o Interior, de acordo com o novo presidente da Associação de Distribuição e Drenagem de Água. Sem água, alerta Rui Godinho em entrevista ao ‘Público’, não há pessoas e indústrias no Interior.



As duas infraestruturas, que faziam parte do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico - lançado pelo Executivo liderado por José Sócrates - foram canceladas há dois anos já pelo Governo de António Costa.



Segundo Rui Godinho, as duas barragens juntas - uma da EDP e a outra da Endesa - teriam uma capacidade equivalente à de Castelo de Bode. Garantiriam água aos concelhos de Seia, Gouveia, Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas (a de Girabolhos), Castelo Branco e Vila Velha de Ródão (a do Alvito).