A Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) produziu e entregou mais de 920 mil passaportes o ano passado. De acordo com aquela entidade, esta corrida aos passaportes é uma consequência do fim das restrições às deslocações internacionais, após a pandemia.



Os dados divulgados mostram que foram produzidos o ano passado mais 400 mil passaportes nacionais do que em 2021, ano em que se registaram ainda algumas limitações à circulação devido à pandemia de Covid-19.









Ver comentários