É o primeiro indicador estatístico que já tem em conta a guerra na Ucrânia. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, o Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) apresentou, em fevereiro, uma taxa de variação homóloga de

20,7% (17,8% em janeiro). Estes valores estão fortemente influenciados pela subida dos preços da energia (subiram 60,9% em fevereiro) e das matérias-primas.





Esta evolução vai atingir duramente as indústrias que consomem muita energia, como é o caso da indústria dos moldes, indústria vidreira ou panificadora, que terão de repercutir os custos no preço final de venda ao público dos seus bens. Esta situação está a preocupar os sindicatos do setor perante o risco de novos layoff (numa área que a maior parte dos trabalhadores ganha o salário mínimo) e de encerramentos de empresas, face o aumento dos custos de produção.Em Portugal continental foram gerados 7090 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade nos primeiros dois meses do ano, dos quais mais de metade (56,1%) foram de origem renovável.A Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas considera fundamental o desagravamento da carga fiscal, defendendo uma redução do IVA sobre os custos da energia.O ministro da Economia disse que os apoios do Governo para fazer face ao aumento dos custos da energia têm de ser dirigidos aos setores mais necessitados. "O setor industrial e agrícola tiveram dois anos excelentes, aquilo que nos parece é que temos de dirigir os apoios aos setores que estão mais necessitados", disse Siza Vieira.