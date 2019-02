Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dulce Mota assume hoje presidência do Banco Montepio

Gestora assumiu em janeiro a vice-presidência do banco, vinda do ActivoBank/BCP.

Por Lusa | 12.02.19

Dulce Mota assume hoje a presidência executiva do Banco Montepio, substituindo Carlos Tavares que passa a presidente não executivo ('chairman').



A gestora assumiu em janeiro a vice-presidência do banco, vinda do ActivoBank/BCP, e passa agora a presidente de forma interina, o que significa que de futuro poderá haver novamente mudanças.



Já Carlos Tavares (ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e que foi ministro da Economia no Governo PSD/CDS-PP de Durão Barroso) passa a 'chairman', acabando assim com a acumulação de cargos que dura há quase um ano e a qual o Banco de Portugal (BdP) vinha avisando que não podia continuar.



A escolha dos responsáveis máximos do Montepio vem passando por dificuldades desde o ano passado. Em agosto foi noticiado que o grupo Montepio enviou para o BdP um pedido provisório de avaliação da idoneidade de Álvaro Nascimento para presidente não executivo ('chairman').



Contudo, o professor da Universidade Católica e ex-presidente não executivo da Caixa Geral de Depósitos (2013 a 2016) não teria o apoio de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (dona do Banco Montepio), depois de ter sido conhecido que criticou a gestão da mutualista.



Já no final do ano passado foi noticiado que João Ermida foi proposto para 'chairman' do Montepio.



Segundo o jornal Público, que avançou a semana passada com a notícia da ida de Dulce Mota para presidente, o Banco de Portugal não concedeu o registo de idoneidade a João Ermida por não cumprir o critério de ter experiência recente na atividade bancária, uma vez que nos últimos dez anos não esteve diretamente a trabalhar na banca.



O pedido de autorização de João Ermida para 'chairman', junto do Banco de Portugal, foi substituído por um pedido de autorização para exercer a função de administrador não executivo.