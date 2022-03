Já é conhecida a lista dos 38 secretários de Estado que vão apoiar os seus 17 ministros durante os próximos quatro anos da Legislatura, segundo nota publicada no site da Presidência da República, que aceita a proposta do Governo. E o que salta à vista é a equipa do ainda ministro das Finanças, João Leão, que se mantém para proteger o sucessor, Fernando Medina, que sobe a governante depois de ter perdido a presidência da Câmara de Lisboa nas últimas eleições Autárquicas para Carlos Moedas (PSD).