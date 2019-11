Espanhóis ricos trazem fortunas para Portugal

Os milionários espanhóis estão a correr aos gestores da banca de investimento e aos escritórios de advogados para ver em que condições podem transferir as fortunas para Portugal. Segundo a publicação ‘El Economista’, este movimento foi acelerado após o acordo assinado entre Pedro Sánchez do PSOE e Pablo Iglesias do Unidas Podemos.Recorde-se que a bolsa madrilena reagiu negativamente àquele acordo e registou várias sessões com o índice Ibex 35 no vermelho. As condições oferecidas por Portugal, nomeadamente ao nível fiscal, são muito mais vantajosas do que aquelas que existem em Espanha. Mais, os milionários temem a criação de novos impostos sobre a riqueza, como é o caso da famosa taxa Tobin (um imposto sobre transações financeiras).Vários fiscalistas consultados pelo ‘El Economista’ afirmaram que receberam um volume enorme de pedidos de clientes para transferir a residência fiscal para Portugal. Aqueles responsáveis destacam a estabilidade política do nosso país e o regime fiscal aplicado aos residentes não habituais que é considerado altamente vantajoso para grandes patrimónios.