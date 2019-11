Fisco exige 2,7 milhões à Liga por IVA em atraso

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O problema é antigo e está longe de ficar resolvido. A Autoridade Tributária (AT) considera que todas as inscrições de jogadores na Liga, bem como as quotas pagas pelo clubes de futebol para poderem participar nas competições estão sujeitas ao pagamento de IVA. Um entendimento contrariado pela Liga, que deixou acumular uma dívida de 2,7 milhões de euros às Finanças. A entidade que tem a responsabilidade de organizar ... < br />