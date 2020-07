Fundo travou Novo Banco apenas em 23 operações

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, altura em que foi também criada a almofada para cobrir as perdas relacionadas com os ativos tóxicos do antigo Banco Espírito Santo, o Fundo de Resolução travou 23 negócios, num total de 194 operações de alienação de ativos: créditos e imóveis.Os dados constam no relatório e contas do Fundo de Resolução, a instituiç...