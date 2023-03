Medina avança que maioria dos produtos com IVA de 6% vai passar para 0%

pago ao longo de 2023. Medida v

ai abranger cerca de três milhões de pessoas e um milhão de agregados familiares e custará 580 milhões de euros.



O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta sexta-feira a redução para IVA 0% num cabaz essecial de bens alimentares, um aumento de 1% para a Função Pública e ainda uma subida no subsídio de alimentação. Medina declara que o Estado está a "aplicar inteiramente os resultados de 2022", que registou um excedente externo de 513 milhões de euros em janeiro deste ano.O anuncio foi feito em conjunto com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a ministra do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O objetivo das novas medidas do Governo é mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses.O ministro das Finanças anuncia que o Governo está neste momento a trabalhar num acordo com o setor da produção e distribuição alimentar para, em conjunto, dar uma resposta às famílias portuguesas que se traduza numa redução do preço de um cabaz de bens alimentares. Fernando Medina destaca a intenção de baixar para "IVA 0% num cabaz de bens alimentares".O ministro das Finanças anuncia ainda que o Governo pretende ainda criar um apoio ao rendimento dos funcionários público para aumentar o valor de subsídio de alimentação, em 30 euros por mês, a ser

A ministra da Presidência explica que um trabalhador na primeira posição da carreira de assistente operacional passa a receber assim mais 25,22 euros mensais líquidos, sendo que 17,6 corresponde ao subsídio de refeição e 7,62 ao de remuneração.

Já um trabalhador no início da carreira de técnico superior vai receber mais 30,80 euros líquidos, os mesmos 17,6 euros no subsídio de refeição e 13,20 em remuneração.



Aumento salarial de 1% da Função Pública

Fernando Medina refere ainda um aumento salarial de 1% para a Função Pública.



Em janeiro deste ano, a base remuneratória da administração pública aumentou de 705 euros para 761,58 euros (cerca de 8%), enquanto os trabalhadores que ganham até cerca de 2.600 euros brutos receberam um aumento de 52,11 euros e, a partir desse valor, foi aplicada uma atualização de 2%, o que resultou num aumento médio de 3,6%, de acordo com o Governo.

Em atualização