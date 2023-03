Governo vai baixar IVA de bens alimentares

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o seu Governo vai trabalhar com os agentes da cadeia alimentar para garantir uma redução do preço dos bens alimentares, admitindo baixar o IVA.No debate parlamentar de política geral, António Costa salientou que o Governo e os agentes da cadeia alimentar têm o "objetivo comum" de reduzir e "controlar a inflação sobre os bens alimentares", reconhecendo que o seu valor está "claramente acima daquilo que é a média da inflação a nível nacional e mesmo acima do que acontece em outros países europeus"."Vamos trabalhar com o setor para agir sobre preços em diversas dimensões: dimensão ajudas de Estado à produção - para diminuir os custos de produção - e, em segundo lugar, o equilíbrio entre redução da fiscalidade - ou seja, do IVA - e a garantia de que essa redução da fiscalidade se traduz numa redução efetiva e estabilização dos preços", anunciou o primeiro-ministro, em resposta ao PCP.Segundo o chefe do executivo, essa redução beneficiaria "efetivamente os consumidores".Já em resposta a questões colocadas pela bancada do PSD, que o desafiou a clarificar como é que uma redução do IVA nos bens alimentares não será absorvida antes de chegar ao consumidor (como sucedeu em Espanha), o primeiro-ministro salientou que é este ponto que "está a ser trabalhado com o setor da distribuição"."Só faz sentido haver redução do IVA se tal se tiver correspondência do preço", avisou António Costa, sem adiantar mais detalhes sobre este ponto.O primeiro-ministro defendeu que uma redução deste imposto teria "um efeito imediato e não diferido", como considera ser o caso de uma baixa no IRS, defendida pelos sociais-democratas."Vamos trabalhar com o setor para agir sobre preços em diversas dimensões: dimensão ajudas de Estado à produção - para diminuir os custos de produção - e, em segundo lugar, o equilíbrio entre redução da fiscalidade - ou seja, do IVA - e a garantia de que essa redução da fiscalidade se traduz numa redução efetiva e estabilização dos preços", anunciou o primeiro-ministro, em resposta ao PCP.Durante debate no Parlamento, António Costa refere que o Governo está a estudar medidas para combater a inflação, entre elas a descida do IVA dos bens alimentares.O primeiro-ministro afirma que vão tentar um "equilíbrio entre redução da fiscalidade, ou seja, do IVA e a garantia que essa redução se traduz numa redução efetiva dos preços"."Em matéria de política de habitação não começámos pela telhado, comecámos pelas fundações", afirmou António Costa quando questionado sobre as novas políticas de habitação. "Temos mais de 200 estratégias locais de habitação e com os municípios a executar. São 4000 imóveis que podem dar lugar a 7925 novos fogos", acrescentou.Em atualização