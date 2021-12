O número de sociedades do setor imobiliário em atividade em novembro deste ano era de 8249, mais 14% face ao mesmo mês de 2020, sendo que em média, este ano, foram criadas 136 empresas por mês, revelou Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).





No que diz respeito à distribuição geográfica, “Lisboa apresenta-se como o distrito com maior representatividade, com 2638 empresas em atividade, seguindo-se o Porto, que assinala 1333 empresas”, indicou o líder da associação.