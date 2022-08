O mês de julho contou com um crescimento no número de passageiros que utilizam os transportes públicos coletivos, ao verificar-se uma subida de 89% face ao mesmo mês de 2021. Apesar disso, este valor fica ainda aquém do registado em 2019, período antes da pandemia da Covid-19.



Segundo um comunicado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, mantém-se “uma tendência de recuperação do número de passageiros nas empresas de transportes coletivos tutelados pelo Governo”.









