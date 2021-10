Mesmo que a escalada de preços dos combustíveis abrande, os impostos sobre o gasóleo e gasolina não vão baixar. A carga fiscal até pode aumentar caso o Governo decida subir o valor da taxa de carbono no Orçamento do Estado para o próximo ano.A bater máximos desde o início do ano, os preços dos combustíveis garantem também uma receita significativa aos cofres do Estado, que só em ISP arrecada mais de três mil milhões de euros por ano.