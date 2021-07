Os preços médios de venda de gasolina e gasóleo em Portugal contam-se entre os mais elevados da União Europeia, ocupando respetivamente a 5ª e a 6ª posições dos países com preços mais altos.Os dados dizem respeito ao segundo trimestre do ano e foram divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O preço da gasolina fixou-se em 1,602 euros e o do gasóleo em 1,393 euros.