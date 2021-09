O agravamento do valores das licenças de CO2 e no gás natural estão a levar o preço da eletricidade a bater recordes. O preço de agosto foi o triplo do registado no mesmo mês de 2020.A escalada no mercado grossista, a que o Governo português "está atento", levou já a entidade reguladora a aumentar os preços aos consumidores em julho.