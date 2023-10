A gasolina e o gasóleo vão estar mais baratos a partir de segunda-feira, com uma descida no preço que pode passar os seis cêntimos. Segundo fontes do mercado, a gasolina simples pode baixar entre os 5 e 6,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples terá uma descida a rondar os 3,5 e os 4,5 cêntimos.Com esta descida, o litro de gasolina pode passar a custar, em média, 1,79 euros, enquanto o litro de gasóleo poderá rondar os 1,74 euros. Estas vão ser das maiores descidas do preço dos combustíveis este ano em Portugal, sendo que, no caso da gasolina e a confirmar-se o cenário mais acentuado, será a maior descida do ano no espaço de uma semana.