A produção renovável abasteceu 68% do consumo de energia elétrica no primeiro semestre do ano, divulgou esta sexta-feira a Redes Energéticas Nacionais (REN). A liderar a tabela esteve a energia hidroelétrica, com 32%, seguida da eólica (26%), a biomassa (7%) e fotovoltaica (3%).









Os dados divulgados esta sexta-feira mostram ainda que a produção não renovável abasteceu 29% do consumo, repartida por gás natural, com 27%, e carvão, com 2%. Para garantir os restantes 3%, Portugal importou energia.

Em junho, o conjunto da produção renovável abasteceu 49% do consumo, a não renovável abasteceu 43% e a importação os restantes 8%, ainda de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela REN.





No mês de junho, o consumo de energia elétrica registou um crescimento de 6,7%, ou 7,1% com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, comparativamente ao mesmo mês do ano passado.





Entretanto, a Iberdrola inaugurou esta sexta-feira em Gaia um edifício inteligente que acompanha o sol enquanto produz energia limpa através de painéis fotovoltaicos. A infraestrutura rotativa está ainda completamente adaptada à mobilidade elétrica, permitindo o carregamento de viaturas.