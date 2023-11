Esta segunda-feira o Partido Socialista (PS) decide o fim do aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) que juntou mais de 403 mil assinaturas numa petição popular contra a medida. Esta é apenas uma das 1925 alterações ao Orçamento de 2024 propostas pelas várias forças políticas.



Desde o fim da ‘geringonça’ que dispararam os pedidos de alteração aos Orçamentos do Estado (OE), com os últimos dois anos de António Costa como primeiro-ministro, de maioria absoluta do PS, a baterem recordes de propostas.









