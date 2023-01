Quer comprar casa? Lisboa é a quinta cidade mais barata do mundo para o fazer

Um novo estudo concluiu que Lisboa é a quinta capital onde o preço das casas é mais barato. Realizado pela seguradora britânica CIA Landlords, o estudo avaliou o custo de comprar um imóvel por tamanho médio da habitação.



Segundo o jornal ECO, a seguir a Lisboa, as capitais mais baratas para comprar casa são Atenas, na Grécia, Bruxelas, na Bélgica, Otava, no Canadá e em primeiro lugar surge Madrid, em Espanha.





A análise revelou que o preço do metro quadrado em Lisboa é, em média, de 4.881,83 libras (cerca de 5.540 euros). Tendo em conta que o tamanho médio é de 84 metros quadrados, o custo médio de uma casa será de 410.073,72 libras (cerca de 465.719 euros).Em termos de tamanhos de casas, Lisboa ocupa o 16.º lugar entre as 23 cidades analisadas. Camberra, a capital da Austrália, é a cidade que tem as maiores casas, com um tamanho médio de 214 metros quadrados.

Hong Kong é a cidade mais cara para comprar casa. Segundo o estudo, ainda que as casas sejam mais pequenas, com um tamanho médio de 45 metros quadrados, o preço é o mais elevado: 25.099,05 libras (cerca de 28.528 euros) por metro quadrado.