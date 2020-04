Recebeu um email da Autoridade Tributária? Se vem com um link é fraude. Saiba mais

Os contribuintes devem sempre inutilizar o espaço reservado para o número de identificação bancária (NIB) nas declarações de IRS, quando não pretendam receber os respectivos reembolsos directamente nas contas. É uma recomendação que sobressai nas instruções de preenchimento do impresso do imposto e que ontem a Polícia Judiciária (PJ) reforçou com um alerta na sua página de Internet.