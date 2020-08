Segurança Social corrige de 4 mil para 200 empresas em 'lay-off' tradicional

A Segurança Social corrigiu as estatísticas oficiais do 'lay-off' tradicional, revelando que, afinal, foram pouco mais de 200, e não mais de 4 mil, as empresas que em maio e junho estiveram abrangidas pelo regime do Código do Trabalho.

"O Instituto de Informática (II) e o Instituto da Segurança Social (ISS) verificaram que o mapa estatístico relativo aos processos do 'lay-off' do Código do Trabalho incluía números relativos ao 'lay-off' simplificado", respondeu fonte oficial do ISS à Lusa, quando questionada sobre o motivo do 'apagão' de mais de 4.000 empresas das estatísticas publicadas esta quinta-feira.

Segundo a mesma fonte, os dois institutos "procederam à atualização das estatísticas relativas ao 'lay-off' do Código do Trabalho que são divulgadas mensalmente, tendo-se atualizado os dados relativos ao mês de maio e junho".