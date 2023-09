TAP anuncia que vai promover Portugal na Times Square em Nova Iorque

"O vídeo, com uma duração de 15 segundos, será exibido três vezes por hora, 72 vezes por dia, todos os dias, até ao final de 2024", pode ler-se no comunicado da transportadora.

que vão chegar a uma audiência estimada de 730 milhões de nova-iorquinos e visitantes".



"Com este investimento, a TAP consolida o seu papel de grande promotora de Portugal e maior montra do País no mundo", diz a companhia em comunicado. Leia também Paisagens portuguesas invadem coração de Nova Iorque

A TAP anunciou, esta quinta-feira, que vai passar a promover Portugal na Times Square, em Nova Iorque, Estados Unidos, através de um vídeo que será exibido nos ecrãs gigantes da famosa praça norte-americana.A companhia adiantou ainda que o vídeo vai ser renovado ao longo do tempo, "com adaptação a períodos festivos, promoções", e que no total vão ser exibidos 32 mil spots publicitários com mensagens a promover a TAP e o País, "