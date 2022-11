Paisagens portuguesas invadem coração de Nova Iorque

Vários símbolos de Portugal tomaram de assalto os painéis luminosos da Times Square, a mais famosa praça de Nova Iorque, nos EUA. Uma mensagem de Cristiano Ronaldo vestido a rigor com as cores da seleção e uma contagem decrescente antecederam a exibição de paisagens iconográficas nacionais naquela que é muito provavelmente a mais fotografada das praças mundiais.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, mostrou-se entusiasmado com o evento organizado pelo organismo que dirige. "Isto é melhor do que o fim do ano", referiu pouco depois das primeiras paisagens de Portugal aparecerem nos muitos ecrãs gigantes.

A iniciativa insere-se numa campanha mais ampla que procura promover o turismo de Portugal já no próximo ano. Luís Araújo afirma que deseja "repetir o sucesso advindo dos vídeos da onda gigante da Nazaré" em 2018. Desta vez, a ideia é refletir mais a diversidade e o sentimento de comunidade existente em Portugal.

Entre as zonas representadas de Portugal continental encontravam-se a vila medieval de Óbidos, a Ericeira ou a Serra da Estrela. Já dos Açores destacava-se a Lagoa das Sete Cidades e da Madeira o Pico Ruivo.