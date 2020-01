Teixeira dos Santos forçado a sair do Eurobic

A atual administração do EuroBic, que se encontra em final de mandato, vai sofrer profundas remodelações. Dois nomes são particularmente visados: o presidente da Comissão Executiva e ex-ministro das Finanças de Sócrates, Teixeira dos Santos, e o antigo administrador do Banco Português de Negócios (BPN) e atual administrador do EuroBic com a área do Private Banking, Rui Pedras.Segundo apurou o, o Banco de Portugal considera impossível a continuação destes dois elementos na administração do EuroBic. A única dúvida é se a saída deve ser imediata ou em março com o fecho das contas e com a designação de uma nova administração.Mais, desde outubro que Teixeira dos Santos foi chamado várias vezes ao Banco de Portugal para dar explicações.Esta realidade foi objeto de uma reunião da administração realizada quarta-feira na sede do EuroBic em Lisboa, com a presença de Teixeira dos Santos, de onde saiu a decisão de venda dos 42,5% do capital detido por Isabel dos Santos.Segundo apurou o, a própria Isabel dos Santos esteve quarta em Lisboa (no mesmo dia em que foi constituída arguida em Angola) para decidir os contornos da venda. A filha do antigo presidente angolano abandonou Lisboa ao fim da tarde, num voo comercial em direção a Londres.A CMVM já pediu mais informações à Galp e à Nos, as duas empresas cotadas em Bolsa em que Isabel dos Santos é acionista. Também as empresas de auditoria envolvidas no caso Luanda Leaks foram chamadas a prestar mais esclarecimentos ao regulador dos mercados."A CMVM iniciou, desde segunda-feira, ações de supervisão concretas", confirmou ontem a presidente Gabriela Figueiredo Dias. Ao confirmar-se a existência de irregularidades, o regulador decidirá que medidas adotar. "Pode levar a multas, sanções, processos de contraordenação, perdas de idoneidade", explicou a responsável.A CMVM garante ainda estar em contacto direto com outros reguladores, como o Banco de Portugal ou a Anacom, devido a este caso.Tchizé dos Santos desafiou ontem a irmã Isabel a devolver 75 milhões de euros ou dólares a Angola "para resolver o problema". "Como cidadã, esquecendo que sou irmã da engenheira Isabel, eu, sabendo que tem ativos em Angola e fora, eu se estivesse no lugar da cidadã Isabel dos Santos, mesmo que o dinheiro fosse todo lícito, o Estado angolano está a deixar muito claro que precisa urgentemente que a engenheira Isabel transfira algumas divisas para Angola", disse a antiga deputada do MPLA.Para a filha de José Eduardo dos Santos, Isabel devia retribuir as oportunidades de negócio de que beneficiou em Angola e saldar a dívida para com a Sonangol."O que está em causa é a dívida de 75 milhões? Pague, então, se estão a pedir euros e não querem kwanzas, apesar de um Estado, normalmente, querer receber na sua moeda, mas se precisa de dólares e está a pedir à cidadã, a cidadã que mais beneficiou das oportunidades de negócio em Angola, está na hora de a cidadã retribuir tudo o que o Estado lhe proporcionou, propiciando que fizesse grandes negócios e tornar-se a mulher que é hoje", desafiou Tchizé. "Vamos resolver isso, Angola é de todos", concluiu.Isabel dos Santos é acionista da Nos através da Zopt, detida em partes iguais com a Sonae. A empresária controla assim, de forma indireta, 26% da operadora de telecomunicações.Isabel dos Santos controla, indiretamente, 6% da Galp, uma posição que está avaliada em cerca de 750 milhões de euros. Em dezembro, a empresária reconhecia que este tinha sido o investimento "mais rentável na história" da Sonangol.Em Portugal, Isabel dos Santos é também dona de 75% do capital da Efacec. Como a empresa não negoceia em Bolsa, fica de fora do crivo do regulador dos mercados, a CMVM.