Trabalhadores da Autoeuropa dispensados de domingos

Tribunal do Barreiro dá razão a oito funcionários da fábrica de Palmela.

Por Raquel Oliveira e Tânia Laranjo | 08:58

O Tribunal do Barreiro deu razão aos oito trabalhadores que avançaram com uma providência cautelar contra a Autoeuropa, que ficam assim de dispensados do trabalho aos domingos. A administração da empresa já comunicou aos trabalhadores que o alcance é limitado e que vai contestar a decisão.



"Trata-se de uma decisão meramente preliminar, cujos efeitos se aplicam somente a este grupo", garante a Autoeuropa num comunicado enviado aos trabalhadores.



O novo horário de laboração contínua visa aumentar a produção do novo modelo da Volskswagem, o T-Roc. Desde o regresso das férias - a fábrica parou entre 1 e 23 de agosto - que a produção está a ser feita com três turnos diários de segunda a domingo.



Oito funcionários - sete homens e uma mulher - contestaram a obrigatoriedade do trabalho aos domingos na fábrica de Palmela alegando tratar-se de um "dia de descanso".



Para o juiz, segundo o acórdão, "o poder de fixar o horário de trabalho não é o poder de decidir qual é o dia de descanso semanal", pelo que deu razão aos trabalhadores.



A empresa alegou, por seu turno, que o horário é necessário para o volume de produção - em setembro era de 660 carros/dia - e que para o efeito também contratou mais cerca de 2500 trabalhadores.