UBS chega a acordo para comprar Credit Suisse, diz imprensa internacional

O banco suíço UBS vai comprar o Credit Suisse por mais de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.870 milhões de euros), após intensas negociações, indicaram este domingo o Financial Times e a agência Bloomberg.

As negociações que decorreram ao longo do fim de semana envolveram os dois bancos, o governo, o banco central e a entidade reguladora.

Como parte do acordo, as partes concordaram com uma modificação da legislação para evitar que esta decisão de compra seja submetida a voto dos acionistas do UBS, segundo uma fonte do jornal, citada pela agência EFE.

Segundo o jornal, citado também pela AFP, a UBS aceitou duplicar o montante que inicialmente propusera, para ultrapassar as reservas colocadas pelo Credit Suisse e por um dos seus principais acionistas.

A transação avaliaria a ação do Credit Suisse a um preço de 50 cêntimos, em vez dos 25 inicialmente propostos, o que continua muito abaixo do valor das ações do baco no encerramento do mercado na sexta-feira (1,86 francos suíços).

O governo federal está a analisar a transação e deve informar as partes envolvidas, prevendo-se que depois se realize uma conferência de imprensa para divulgar detalhes do acordo.

O Credit Suisse registou nos últimos dias uma forte queda em bolsa, tendo encerrado na sexta-feira a perder 8%. Ao longo da semana acumulou uma descida de mais de 25%.