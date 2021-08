Nunca teve carta de condução, gostava de mel e de queijos, não apreciava vinhos nem roupa, pintava muito bem a aguarela, nada ligava ao dinheiro (pedia 10 tostões aos filhos para ir de elétrico à Baixa), via pouca televisão, ignorava as burocracias.O intelectual que se tornou famoso pela ‘História da Literatura Portuguesa’, escrita em parceria com o seu amigo Óscar Lopes e que teve 21 edições entre 1955 e 2017, é apresentado como um “sábio distraído” no livro ‘António José Saraiva – A Intimidade de um Intelectual Indomável’ (ed. Gradiva), escrito pelos filhos António Manuel (arquiteto paisagista), José António (ex-diretor dos semanários ‘Expresso’ e ‘Sol’) e Pedro António (estudou Psicologia).