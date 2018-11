Ordem de despejo aconteceu em meados do passado mês de outubro.

Depois de mais de dez anos com um salão aberto em plena avenida da Liberdade, Eduardo Beauté foi obrigado a abandonar o espaço. Segundo o CM apurou, a ordem de despejo aconteceu em meados do passado mês de outubro, depois de o conhecido cabeleireiro estar há vários meses com rendas em atraso."A renda era muito elevada ...