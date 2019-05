Pedófilo português pede para ser castrado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O jovem de 25 anos, de Aveiro, acusado de mais de 72 mil crimes de abuso sexual de menores e pornografia infantil, quer ser castrado.Esta será a estratégia adotada no julgamento que começa no próximo dia 20, no Campus de Justiça, em Lisboa. O jovem confessou parte dos crimes quando foi preso em casa, em junho de 2017, mas nunca se arrependeu.< br />