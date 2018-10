Cristiano Ronaldo prepara-se para uma longa batalha jurídica com Kathryn Mayorga, que o acusa de violação. Nesta fase, acusação e defesa afinam agulhas e preparam a estratégia que vão usar no frente a frente na Justiça. E, nesta guerra, as testemunhas vão ser fundamentais. Os advogados da norte-americana ...