"45 anos de profissão, 530 euros de reforma": Ana Bola lamenta falta de apoios do Estado

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Programa Cautelar (@programacautelar.rtp)

A apresentadora de televisão Filomena Cautela revelou no passado domingo o valor da reforma de Ana Bola. A atriz de 69 anos, "45 de profissão", recebe "530 euros de reforma"."Ministério da Cultura? Não! Desde que me lembro é o 'Mistério da Cultura'", rematou a humorista mostrando-se desiludida com a falta de apoios do Estado ao setor da Cultura.No último programa de Filomena Cautela, emitido no passado domingo, a apresentadora revelou algumas das frases assinadas por diversas personalidades da Cultura em Portugal, desde o ator Ruy de Carvalho, o mágico Luís de Matos, a cantora Sara Tavares, a atriz Ana Bola, entre outras.