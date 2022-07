Anitta tem cirurgia marcada mas mantém concerto em Portugal este mês

A artista Anitta anunciou nas redes sociais, esta sexta-feira, que sofre de endometriose e que teve de marcar uma cirurgia devido às fortes dores que sentia. Apesar de tudo, a cantora mantém a atuação no festival de música Marés Vivas, que tem data marcada para o dia 17 deste mês.

Anitta fez várias publicações nas redes sociais onde falou do seu problema. A artista revelou que sofre há nove anos de dores muito fortes mas que os médicos nunca descobriram qual era o problema. Só recentemente Anitta conseguiu obter um diagnóstico que revelou que sofre de endometriose.

A cantora desabafou ainda sobre os media que a acusaram de sofrer de uma infeção urinária quando esta se queixou, numa entrevista, de sentir muitas dores durante e após a relação sexual.

Em resposta a um fã, a artista admitiu ainda que teve que cancelar imensos eventos e que vai ter que ficar em repouso durante um mês após a cirurgia. Anitta não revelou a data da intervenção, mas o concerto que vai dar no festival de música Marés Vivas, no dia 17 deste mês, continua marcado.





Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos... mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose — Anitta (@Anitta) July 8, 2022







A endometriose é uma doença crónica que afeta mulhares na idade reprodutiva e que consiste na presença de tecido endometrial fora do útero. As pessoas que sofrem dessa doença sentem dores que podem aparecer durante a relação sexual, no fundo das costas e no fundo da barriga e que costumam ser bastante fortes.