Cláudia Vieira confunde Lance com Neil Armstrong, diz que ciclista foi à Lua e é arrasada nas redes sociais

A atriz Cláudia Vieira está a ser arrasada nas redes sociais depois de, numa publicação feita esta sexta-feira, se ter enganado no nome do astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem na lua, em vez disso tendo trocado o nome por Lance Armstrong, famoso ciclista.

"Sabiam que este mês se celebrou 52 anos desde a ida do Homem à lua, e que o Lance Armstrong levou com ele um Omega Speedmaster Moonwatch Professional", escreveu a atriz na publicação, uma parceria com uma marca de relógios.

O erro, que rapidamente foi corrigido com o nome certo, não passou despercebido aos fãs e seguidores da estrela da SIC. "Também podia ser o Louis Armstrong.... Até tocava corneta!", "O Lance Armstrong foi lá de bicicleta, carregado de doping" e "Ele até foi de bicicleta para lá, não foi?", são alguns dos comentários que criticam a gaffe da atriz.