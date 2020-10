Filho do cantor John Legend e Chrissy Teigen morre à nascença

We love you, Jack https://t.co/ySFzJB5e6k — John Legend (@johnlegend) October 1, 2020

O cantor norte-americano John Legend e a mulher Chrissy Teigen partilharam a notícia da morte do filho durante o parto.Foi através das redes sociais que o casal revelou esta quarta-feira a comovente notícia.A modelo de 34 anos partilhou um conjunto de fotografias emocionantes ao lado do marido e com o filho nos braços."Estamos chocados e com uma dor da qual só ouvimos falar, o tipo de dor que nunca sentimos", começa por escrever Teigen numa publicação na rede social Instagram.A modelo, que tinha vindo a receber transfusões de sangue durante a gravidez, explicou que as mesmas não foram suficientes para dar ao bebé "os nutrientes de que necessitava"."Por algum motivo, começámos a chamar-lhe de Jack ainda na barriga. Será sempre o nosso Jack", escreveu a modelo, que acrescenta: "Sinto muito que os teus primeiros momentos de vida tenham sido com tantas complicações, não poderíamos dar-te as condiçoes que precisavas para sobreviveres. Vamos amar-te para sempre", pode ainda ler-se.Também o marido recorreu às redes sociais para partilhar a dor da perda do filho. "Amamos-te muito, Jack", escreveu Legend numa publicação na rede social Twitter.Chrissy foi internada no passado domingo após intensas perdas de sangue.Celebridades, amigos e fãs deixaram já mensagens de amor e consolo ao casal, pais de duas crianças, Luna e Miles.