"Mantenho as cinzas do meu bebé perto das do meu pai e falo com ele todos os dias", revela Ronaldo

O craque Cristiano Ronaldo revelou a Piers Morgan, da TalkTV, que guarda as cinzas do filho ao lado das cinzas do pai.Ronaldo confessa que "estou sempre a falar com eles e eles estão do meu lado", ao qual adiciona "sabes que me ajudam a ser um homem melhor, a ser uma pessoa melhor, a ser um pai melhor". O avançado português mantém as cinzas do filho por perto, tendo criado uma capela na cave, onde também estão guardados os restos mortais do pai, José Dinis Aveiro, que morreu em 2005, devido a insuficiência hepática.O jogador português conta que os filhos ficaram surpresos quando Georgina Rodríguez regressou a casa com apenas um dos gémeos, segundo informação divulgada pelo jornal The Sun.Ronaldo não conseguiu conter as lágrimas quando contou a Piers Morgan que a família se tinha reunido para dar as boas vindas aos bebés e que chorou com o filho mais velho, Cristiano Jr, de 12 anos, quando partilhou a notícia no quarto. Segundo o craque, os filhos mais novos demoraram mais tempo a processar a informação.Seis meses após perder o filho, Cristiano Ronaldo contou que Angel [nome do gémeo que morreu] continua a fazer parte do seu dia-a-dia.O jogador português acrescenta que este episódio o aproximou dos filhos e da noiva, Georgina, com quem mantém uma relação amorosa desde 2016. "No meu caso foi melhor. Tornei-me mais amigável com a Gio. Claro que era amigo dela, mas sinto mais amor por ela e pelos meus filhos e começo a ver a vida com uma perspetiva diferente", conta o CR7.O avançado revela que estes foram os seis meses mais difíceis da sua vida, desde a morte do pai.