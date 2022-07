Morreu Paul Sorvino, famoso ator de 'Goodfellas' e 'Lei e Ordem'

Paul Sorvino, famoso ator das séries "Goodfellas" e "Lei e Ordem", morreu na manhã desta segunda-feira aos 83 anos. Segundo o agente, terá morrido de causas naturais."Os nossos corações estão partidos, nunca mais haverá outro Paul Sorvino, ele foi o amor da minha vida, e um dos maiores intérpretes de sempre", disse a sua mulher, Dee Dee Sorvino, segundo a Bloomberg.Nos seus mais de 50 anos no ramo do entretenimento, Sorvino foi um pilar no cinema e na televisão, interpretando um comunista italiano-americano em "Reds" de Warren Beatty, Henry Kissinger em "Nixon" de Oliver Stone e Eddie Valentine, chefe da máfia, em "The Rocketeer".Nascido em Brooklyn, em 1939, frequentou a Academia Americana de Música e Dramaturgia, em Nova Iorque. Fez a sua estreia na Broadway em 1964 em "Bajour" e a sua estreia no cinema em "Where's Poppa?" de Carl Reiner, em 1970.Nos anos 70, atuou ao lado de Al Pacino em "The Panic in Needle Park" e com James Caan em "The Gambler", rebatizado com Reiner em "Oh, Deus!" e estava entre o conjunto da comédia de assalto ao banco "The Brink's Job", de William Friedkin.