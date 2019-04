Namorado de Rita Pereira defende atriz e ataca seguidora

Guillaume Lalung respondeu à seguidora que atacou a companheira por esta estar de férias três meses após ter sido mãe.

13:24

Depois de ter sido mãe, Rita Pereira aproveitou as férias em Miami, nos Estados Unidos, para descansar e recuperar as horas de sono perdidas depois do pequeno Lonô nascer.Num fotografia partilhada nas redes sociais, a atriz e apresentadora da TVI foi atacada por muitos seguidores que afirmam não ser normal esta ir de férias três meses após ter sido mãe.O comentário que saltou à vista foi o de uma seguidora que até mereceu uma resposta do companheiro da atriz, Guillaume Lalung.