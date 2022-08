"Obrigada Portugal!": Gal Gadot mostra-se encantada com passagem pelo nosso País

A atriz Gal Gadot esteve quase um mês em Portugal, para gravar o filme de espionagem ‘Heart of Stone’, de Tom Harper, e na despedida de terras lusas mostrou-se encantada com o nosso País.

"Obrigada Portugal", escreveu em português a israelita que brilhou em ‘Mulher Maravilha’. "Foste bom para nós", acrescentou a estrela de Hollywood, na legenda de uma série de fotografias, publicadas no Intagram, que mostram a passagem de Gadot por vários pontos do País.

Gadot aparece perto do Cais do Sodré a beber um cocktail num ananás, junto à Torre de Belém, mostra um passeio à beira do Tejo ou pelo Douro, com vista para os tradicionais socalcos cobertos de vinhas.





A atriz chegou a Portugal no início de julho e, agora, pelo que dá a entender nas redes sociais, despediu-se do nosso País, após ter terminado a rodagem das cenas de ação da nova produção da Netflix, captadas em Lisboa.